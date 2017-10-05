Система образована полностью деполитизирована - Министр

05.10.2017 16:54 Все педагоги, директора и старшеклассники имеют возможность выражать свои соображения и участвовать в политическом процессе, - об этом заявил вице-премьер, министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.



По его словам, когда фиксируется случай вовлечения учащегося или школьного ресурса в политический процесс, это становится предметом детального разбирательства.



«Были такие случаи и эти некоторые случаи привели к административному штрафу, в некоторых случаях – к выговору или предупреждению. Следует подчеркнуть, что все педагоги, директора и старшеклассники имеют возможность выражать свои соображения и участвовать в политическом процессе», - заявил Джеджелава.

Министр откликнулся на распространенную информацию о том, что якобы директорам детсадов поручено предоставить списки 100 человек-сторонников «Грузинской мечты».



«Эта практика пресечена и исключена. Система образования полностью деполитизирована, и детсады, и школы», - отметил министр.















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