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Система образована полностью деполитизирована - Министр


05.10.2017   16:54
Все педагоги, директора и старшеклассники имеют возможность выражать свои соображения и участвовать в политическом процессе, - об этом заявил вице-премьер, министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.

По его словам, когда фиксируется случай вовлечения учащегося или школьного ресурса в политический процесс, это становится предметом детального разбирательства.

«Были такие случаи и эти некоторые случаи привели к административному штрафу, в некоторых случаях – к выговору или предупреждению. Следует подчеркнуть, что все педагоги, директора и старшеклассники имеют возможность выражать свои соображения и участвовать в политическом процессе», - заявил Джеджелава.
Министр откликнулся на распространенную информацию о том, что якобы директорам детсадов поручено предоставить списки 100 человек-сторонников «Грузинской мечты».

«Эта практика пресечена и исключена. Система образования полностью деполитизирована, и детсады, и школы», - отметил министр.






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