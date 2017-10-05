Премьер Испании призвал Каталонию отказаться от идеи о независимости

05.10.2017 18:35 Премьер-министр Испани Мариано Рахой в интервью EFE заявил, что власти Каталонии должны отказаться от планов о независимости автономии.



По его словам, глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон должен отказаться от референдума и его итогов, чтобы избежать эскалации конфликта.





«У него есть решение? Да, и лучшим из них будет вернуться в легальный статус и подтвердить как можно скорее, что они не будут объявлять о независимости», — отметил Рахой.



Испанский премьер подчеркнул, что только так «можно избежать еще большего ухудшения ситуации».















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