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Латвия обвинила Россию в создании помех для мобильной связи


05.10.2017   18:45
В Латвии считают Россию ответственной за сбои в работе местного оператора связи LMT, имевшие место 30 августа в течение семи часов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в НАТО и в прибалтийских спецслужбах.

По результатам предварительного расследования источники заявляют, что «глушилки» стоят в Калининграде, причем их сигнал якобы был направлен в сторону Швеции, а Латвия оказалась в зоне действия.

Представители НАТО отметили, что похожие перебои со связью наблюдались во время учений «Запад-2017», когда российская армия отработала, в том числе, схемы перехвата сигналов и глушения гражданских мобильных сетей. Кроме того, они подчеркнули, что Россия, по всей видимости, в состоянии блокировать коммуникации «в значительном радиусе и с относительной легкостью».

Ранее генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес заявлял прессе, что во время учений «Запад-2017» Россия продемонстрировала мощные и изощренные способности в ведении электронной войны.

Минобороны РФ пока никак не прокомментировала эту информацию, а военное ведомства Швеции заявило, что ему ничего не известно о попытках глушения мобильной связи на территории страны.






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