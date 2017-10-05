Латвия обвинила Россию в создании помех для мобильной связи

05.10.2017 18:45 В Латвии считают Россию ответственной за сбои в работе местного оператора связи LMT, имевшие место 30 августа в течение семи часов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в НАТО и в прибалтийских спецслужбах.



По результатам предварительного расследования источники заявляют, что «глушилки» стоят в Калининграде, причем их сигнал якобы был направлен в сторону Швеции, а Латвия оказалась в зоне действия.



Представители НАТО отметили, что похожие перебои со связью наблюдались во время учений «Запад-2017», когда российская армия отработала, в том числе, схемы перехвата сигналов и глушения гражданских мобильных сетей. Кроме того, они подчеркнули, что Россия, по всей видимости, в состоянии блокировать коммуникации «в значительном радиусе и с относительной легкостью».



Ранее генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес заявлял прессе, что во время учений «Запад-2017» Россия продемонстрировала мощные и изощренные способности в ведении электронной войны.



Минобороны РФ пока никак не прокомментировала эту информацию, а военное ведомства Швеции заявило, что ему ничего не известно о попытках глушения мобильной связи на территории страны.















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