Долидзе озвучила содержание президентского вето по конституционной реформе

05.10.2017 18:55 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и оппозиция сформулировали новое компромиссное соглашение по конституционной реформе. Об этом заявила парламентский секретарь президента Анна Долидзе. По ее словам, в проекте соглашения учтены как требования власти, так и оппозиции.



"До сих пор у нас было беспрецедентно единогласное согласие со всем оппозиционным спектром по шестипунктному соглашению. За этим последовала просьба большинства по двум пунктам - бонусам и блокам. Оппозиция и президент на сегодняшней встрече сформулировали новое компромиссное предложение большинству. Это предложение состоит в следующем: первые два вопроса это вопросы, которые потребовало большинство - допустить блоки и запретить бонусы. Это будет неизменно перенесено в президентское вето.



Третий вопрос - это также вопрос, который разделяет само большинство - пропорциональная система. В даннмо случае оппозиция своими оппозиционными 35 голосами помогает большинству принять принципиальное, а не партийное решение, добавит свои голоса, которых будет недоставать из-за того, что против пойдут некоторые мажоритарии. Это третье предложение даст большинству возможность выполнить свою принципиальную волю и перейти на выборы по пропорциональной системе с 2020 года.



Четвертое предложение касается президентского институ. Мы понимаем и аргументы большинства, что в парламентской республике президент часто избирается непрямым путем, соответственно, мы предлагаем большинству решить вопрос президентских выборов тогда, когда будет создан двухпалатный парламент. Это и рекомендация Венецианской комиссии.



Это те четыре вопроса, которые предложены в компромиссном порядке. Мы тоже хотим, чтобы это была хорошая конституция, а не однопартийная, что они же поддержали этот проект с учетом того, что три вопроса из четырех предложены ими же. Это содержание президентского вето, по которому достигнуто согласие в оппозиции с учетом тех требований, которые были у большинства", - заявила Анна Долидзе.















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