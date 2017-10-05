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Вернувшихся из Москвы членов «Альянса патриотов» в аэропорту встретили акцией протеста


05.10.2017   19:10
Вернувшихся из Москвы членов "Альянса патриотов Грузии" в Тбилисском международном аэропорту встретили протестной акцией. Акцию организовало молодежное крыло партии "Свободные демократы". По заявлению участников акции, "постыдно, когда идут переговоры с представителями страны-оккупанта в обход государства".

По мнению членов молодежного крыла партии, такого рода встречи следует запретить, что необходимо инициировать в законодательном органе. Представители "Альянса патриотов" не говорили пространно о встречах, проведенных в России. Они сделают заявление в связи с визитом 9 октября.

Члены "Альянса патриотов" вчера встретились с председателем комитета государственной Думы России по вопросам СНГ, Леонидом Калашниковым, и другими членами комитета.







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