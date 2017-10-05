Эстония готовит компромиссную формулировку о европейских стремлениях Украины - Йозвяк

05.10.2017 19:32 Эстония готовит компромиссную формулировку относительно европейских стремлений Украины для декларации саммита "Восточного партнерства". Об этом 5 октября в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.



"Эстония готовит компромиссную формулировку относительно европейских стремлений Украины, Молдовы и Грузии, когда послы ЕС встретятся на следующей неделе для обсуждения вопросов "Восточного партнерства", – написал он.

















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