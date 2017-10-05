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Венецианская комиссия утвердит окончательное заключение по конституционным изменениям завтра
05.10.2017 19:42
Окончательное заключение по конституционным изменениям Венецианская комиссия утвердит завтра, 6 октября, на пленарном заседании.
По информации пресс-службы парламента Грузии, на этом пленарном заседании будет присутствовать председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, который ознакомит членов Венецианской комиссии с новой редакцией Конституции Грузии и примет участие в обсуждении документа.
Отметим, что в рамках рабочего визита в Венецию Ираклия Кобахидзе принял президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио.
По заявлению главы кабинета председателя парламента Грузии Николоза Самхарадзе, руководство Венецианской комиссии одобряет готовность правящей команды упразднить бонусы и разово оставить избирательные блоки.
«6 октября пройдет пленарное заседание Венецианской комиссии, где окончательно будет представлено заключение по конституционной реформе Грузии. У нас уже была встреча с руководством Венецианской комиссии, в ходе которой были рассмотрены весь процесс и те рекомендации, которые есть у Венецианской комиссии. Так же, мы подтвердили то, что со стороны большинства готовность упразднить бонусы и разово допустить блоки – в силе. Если не удастся отобразить упомянутое в вето президента, тогда правящая команда готова заново это инициировать, и со стороны Венецианской комиссии последовало одобрение этого. Так же, Венецианская комиссия согласилась с нами в том, что, то условие, которое касалось полного учета заключения Венецианской комиссии – выполнено, потому, что в этом заключении ни одна норма Венецианской комиссией не оценена отрицательно», - заявил Николоз Самхарадзе.
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