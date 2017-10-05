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В Тбилиси отметили 25-летие канадско-грузинских дипломатических отношений
05.10.2017 19:52
В ознаменование 25-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Канадой посольство Канады в Грузии организовало дипломатический прием.
На приеме присутствовал Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михеил Джанелидзе, а также посол Канады в Грузии Кристофер Кутер и специальный представитель Канады в Европе и ЕС Стефан Дион.
Михеил Джанелидзе подробно рассказал о партнерских отношениях между Грузией и Канадой за все эти 25 лет, в частности в области обороны и безопасности, торговли и экономики, демократического и институционального развития. Глава МИД также выразил благодарность за твердую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Также во время приема впервые в Грузии отметили праздник Канады – День Конфедерации.
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