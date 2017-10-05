Мэрия утвердила вопрос передачи земельного участка компании Иванишвили за 1 лари

05.10.2017 19:59 Мэрия Тбилиси утвердила вопрос передачи 1900 квадратных метров земельного участка у сквера Пушкина компании, связанной с Бидзиной Иванишвили, для обустройства авто паркинга.



Решение мэрии теперь уже должно поставить на голосование городское собрание муниципалитета Тбилиси. Столичная мэрия утвердила данное решение 4 октября.



По сообщению мэрии, компанией, которой следует передать этот земельный участок, является "Тбилиси Сити".



Этому земельному участку городское собрание муниципалитета Тбилиси изменило зональный статус 29 сентября, чтобы построить там подземную автостоянку.



Исполняющий обязанности начальника архитектурной службы мэрии Зураб Циклаури заявил в городском собрании, что эта автостоянка будет рассчитана примерно на 30-40 автомобилей.



По сообщению мэрии, этот земельный участок компании передадут за символическую цену 1 лари с условием, что она осуществит миллионную инвестицию.



За этим решением городского собрания последовал протест оппозиции. Кандидат в мэры "Европейской Грузии" Элена Хоштария попыталась сорвать заседание городского собрания, однако городское собрание с помощью полиции заставило оппозицию покинуть зал, и заседание все равно провели.



2 октября у мэрии состоялась акция "Национального движения", за которой последовало противостояние со Службой охраны мэрии.



Вблизи от сквера Пушкина строится одна из гостиниц "Панорама Тбилиси". Следует отметить, что "Панорама Тбилиси" является проектом "Фонда соинвестиции", созданного Бидзиной Иванишвили.



Проект предусматривает строительство четырех многофункциональных комплексов: 1. Возвышенность Сололаки. 2.Сады Сололаки. 3. Площадь Свободы. 4. Площадь Эрекле II. Эти комплексы будут связаны между собой канатными дорогами и наклонными лифтами. Часть граждан считает, что этот проект нарушит исторический облик Тбилиси. В последние годы состоялось немало акций против "Панорамы Тбилиси".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

