Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

42 гражданина Грузии попали в «черный список» Украины


05.10.2017   20:54
Более 40 гражданам Грузии запрещен въезд на Украину из-за событий 10 сентября на пропускном пункте "Краковец" на границе с Польшей, сообщил журналистам в четверг представитель грузинской оппозиционной партии "Национальное движение" Коба Хабази.

По его информации, в этот список попали люди, которые в момент пересечения экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили границы находись вместе с ним.

"Список из 42 человек. Эту информацию нам предоставили наши друзья, которые работают в одном из официальных ведомств Украины", - сказал он, отметив, что накануне на Украину не пропустили одного из членов партии "Национальное движение", который попал в указанный список.

Что касается бывшей главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе, которая в тот день также находилась рядом с М.Саакашвили, по словам К.Хабази, у него нет информации о том, попала она в этот "черный список" или нет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Forbes считает, что стратегия туризма в Грузии оправдала себя
10 самых дорогостоящих и уникальных грузинских вин
Прокачка азербайджанской нефти по БТД в январе-сентябре сократилась на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии задействовал дипканалы в связи с посещением сирийской делегацией Абхазии
Верховный совет Абхазии осуждает визит сирийской делегации в оккупированный регион Грузии
Прив(лечение), или почему абхазская политика Грузии не работает
«Резонанси»: В Грузии опасаются возможного признания Абхазии Сирией
В Тбилиси оценивают визит сирийской делегации в Абхазию как продолжение провокационной политики России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Постанджян: Всеармянское восстание реально
Опрос: Около 59% граждан Армении связывают свое будущее с Евросоюзом
Саргсян: Россия взвалилась нам на спину
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна