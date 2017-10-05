Министр экономики против финансирования государством фестиваля GEM Fest

05.10.2017 21:42 Моя позиция будет, не финансировать GEM Fest, - об этом заявил журналистам министр экономического развития и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария.



Как отметил министр, и в 2018 году продолжится поддержка туризма государством, однако посредством каких программ это будет происходить, уточнится позднее.



По его же словам, проект Check in Georgia с большой вероятностью будет продолжен, однако, по поводу его эффективности будет серьезное обсуждение.



«В рамках этого проекта степень участия частного сектора значительно возросла. Если раньше не было, в этом году появилось. Наша задача проста – в Check in Georgia и подобных программах - уменьшить государственную долю и увеличить долю частного сектора, что мы и делаем», - заявил Гахария.



Что касается финансирования фестиваля электронной музыки - GEM Fest, по словам министра, это будет обсуждаться. «Моя позиция будет, не финансировать это мероприятие», - заявил Гахария.



На вопрос, почему в текущем году для GEM Fest были выделены 4 млн лари, когда изначально были прописаны 1 900 000 лари, по оценке Георгия Гахария, «это были погрешности менеджмента».















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