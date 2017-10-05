Парламентское большинство по-прежнему не намерено идти на консенсус с президентом и оппозицией

05.10.2017 21:55 По заявлению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, в том случае, если к изменениям в Конституции кроме двух вопросов добавятся другие вопросы, большинство преодолеет вето президента.



Как заявил Мдинарадзе, по конституционным изменениям позиция «Грузинской мечты» - неизменна.



«Мы собираемся в случае отображения в вето согласованных с Венецианской комиссией вопросов, принять во внимание вето. Это те два вопроса, по которым достигнут всеобщий консенсус. Если к этим двум вопросам добавятся другие вопросы, чего бы они ни касались, нам придется преодолеть вето президента. По другим вопросам в связи с Конституцией дискуссия закрыта. Конституция принята и в случае дополнения какого-либо другого вопроса, нам придется подумать о преодолении вето», - заявил «IPN» Мамука Мдинарадзе.



Президент Грузии предлагает правящей команде 4 предложения по вопросу конституционных изменений.

Как заявила «IPN» парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе, решение по поводу предложения было принято сегодня на проведенной между президентом и оппозицией встрече.

«Сегодня была проведена встреча оппозиции и президента, на которой было заключено соглашение. Оппозиция и президент до этого достигли 6-пунктного соглашения, однако, после встречи с большинством, сегодня президент и оппозиция решили, предпринять еще шаг к согласию, и сделали 4 предложения – запрещение бонусов, допуск избирательных блоков, т.е. два вопроса, которые требует «Грузинская мечта», третий – переход на пропорциональные выборы в 2020 году и четвертое предложение заключается в том, что президента будет избирать парламент тогда, когда он будет двухпалатным, что также было рекомендовано Венецианской комиссией. Это четыре основных шага к согласию, предлагаемые оппозицией и президентом большинству, чтобы они были учтены в вето. Если большинству нужны еще другие вопросы, к примеру, статья по свободе религии, оппозиция готова, обсудить это», - заявила Анна Долидзе.















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