В сентябре «Грузинской мечте» пожертвовали более 4 миллионов лари

06.10.2017 11:41 В сентябре текущего года пожертвования партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» составили 4 033 485 лари. Об этом сообщает Служба государственного аудита.



Что касается других партий, то пожертвования «Европейской Грузии» составляют 335 964 лари, «Единого национального движения» - 36 136 лари, «Альянса патриотов» - 29 882 лари, «Гражданской платформе – Новая Грузия» – 29 300 лари, «Национальному форуму» – 23 270 лари, «Демократическому движению» – 17 098, «Новому политическому центру - Гирчи» – 7 400 лари.



Среди независимых кандидатов пожертвования распределились следующим образом: Гуло Зумбадзе - 15 500 лари, Александр Элисашвили - 15 146 лари, Константин Шарашенидзе - 7 300 лари, Джозеф Александр Смит - 1 830 лари.



Всего пожертвования избирательным субъектам в сентябре составили 4 560 667 лари.















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