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Сесиашвили: Встреча Альянса патриотов в Москве противоречит интересам Грузии


06.10.2017   11:47
Председатель парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили комментирует состоявшийся визит членов "Альянса патриотов" в Москву.

По его заявлению, это был несогласованный с властью визит, и служил только политическим интересам "Альянса патриотов".

Сесиашвили также считает, что на фоне оккупации территорий Грузии любая встреча, проведенная в Кремле, противоречит государственным интересам нашей страны.

"Это их инициатива, и все это никак не связано с инициативой власти. Несмотря на мое коллегиальное отношение, я считаю, что тогда, когда налицо оккупация, тогда, когда процесс проведения колючих ограждений продолжается, и тогда, когда весь мир, к сожалению, находится перед той реальностью, что Россия не готова подчиниться международному праву, в таком случае такие политические вояжи еще больше углубляют процесс оккупации"- заявил Ираклий Сесиашвили.

По его же мнению, этот шаг "Альянса патриотов" в предвыборный период служит привлечению симпатий части электората с пророссийскими настроениями.

Члены "Альянса патриотов" провели очередную встречу в Москве 3 октября. Согласно информации, распространенной государственной Думой, на этот раз они встретились с председателем комитета по вопросам СНГ, Леонидом Калашниковым.

В течение последних трех месяцев это второй визит "Альянса патриотов" в Москву. Первая официальная встреча в Думе состоялась в июле текущего года.







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