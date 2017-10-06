Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ завершил визит в Грузию

06.10.2017 12:38 Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который 3-4 октября с двухдневным визитом посетил Грузию, встретился с министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, вице-спикером Парламента Тамарой Чугошвили, народным защитником Учей Нануашвили, а также с представителями СМИ и гражданского общества, с которыми он обсуждал обстановку в стране с точки зрения свободы СМИ.



По информации Офиса представителя ОБСЕ, Арлем Дезир приветствовал внесенные в Конституцию Грузии поправки, которые «предоставляют гражданам свободу доступа к Интернету и его свободного использования», а также расширяет их право с точки зрения доступа к информации, а также независимость Общественного вещателя.



«Признание возрастающего значения Интернета и действительно общественного вещателя является шагом вперед в главном законе страны с точки зрения свободы выражения и свободы СМИ в Грузии», - заявил он и добавил, что «соблюдение этих прав всегда должно быть приоритетным в повестке дня властей и гражданского общества, как средство для содействия многообразию, доступу к информации и качественной журналистике».



Представитель ОБСЕ также затронул проводящуюся в Общественном вещателе Грузии реформы, в том числе, изменения в телевизионной секте и законодательные изменения, связанные с вещателем. «Процесс реформ, который оказывает влияние на важную роль общественной медиа Грузии, должен проходить прозрачно и инклюзивно, чтобы не возникла угроза его независимости, подотчетности и выражению различий мнений», - заявил он.



Арлем Дезир также затронул и вопрос телекомпании «Рустави-2», дело которой рассматривается в Европейском суде прав человека и в очередной раз повторил, что канал должен обладать редакционной независимостью и должен иметь возможность осуществления профессиональной деятельности в соответствии с интересами грузинского общества.



Представитель ОБСЕ также затронул тот комментарий, который он сделал в связи с инициативой премьер-министра Грузии о создании института медиа-омбудсмена. «Необходимо провести широкомасштабные дискуссии со всеми заинтересованными сторонами в связи с этой инициативой, чтобы найти общий язык и обсудить различные модели и решения», - заявил Дезир, - «Мой офис готов продолжить консультации с властями по данному вопросу и оказать помощь рекомендациями экспертов».



На встречах с представителями властей страны представитель ОБСЕ подчеркнул необходимость обеспечения безопасности журналистов и с этой точки зрения заострил внимание на деле Афгана Мухтарлы. «Его похищение вызывает у меня сильную обеспокоенность на том фоне, когда грузия обеспечивает безопасную среду для журналистов. Призываю власти, прозрачно завершить расследование», - заявил Дезир.



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ ведет наблюдение за событиями в сфере СМИ в 58 странах ОБСЕ, указывает на нарушения в вопросах свободы выражения и свободы СМИ, и призывает к выполнению обязательств перед ОБСЕ с точки зрения свободы СМИ



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