Послы 28 стран ЕС знакомятся с реформами в Грузии

06.10.2017 14:07 Послы 28 стран Евросоюза, члены Комитета Евросоюза по политике и безопасности проводят встречи в Грузии с тем, чтобы лично ознакомиться с проведенными в стране реформами и обстановкой с точки зрения безопасности, говорится в сообщении на сайте грузинского МИД.



Европейские послы и председатель комитета Евросоюза по политике и безопасности Уолтер Стивенс накануне встретились с министром иностранных дел страны Михаилом Джанелидзе.



"Грузия является нашим важнейшим партнером в регионе. Хочу отметить те невероятные усилия, которые Грузия приложила для осуществления реформ во всех отношениях, в том числе в процессе имплементации соглашения об ассоциации с ЕС", — сказал Стивенс.



Он отметил, что рад введению безвизового режима Евросоюзом для Грузии. Это требовало проведения определенных реформ, и Грузия успешно прошла весь этот путь.



В рамках визита представители ЕС встретятся с президентом Грузии, премьер-министром, госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия, министром обороны и с представителями гражданского сектора.



Кроме того, они посетят полевой офис Миссии мониторинга Евросоюза (МНЕС) и административную границу с неподконтрольной властям Грузии территорией.



"Еще раз хочу отметить, что поддержка Грузии очень важна, защита ее территориальной целостности и суверенитета. Именно это мы и планируем сделать завтра, когда осмотрим административную разделительную линию, чтобы своими глазами увидеть проблемы", — сказал Стивенс.



Джанелидзе в свою очередь отметил, что европейская трансформация Грузии и успешные реформы очень важны для региона



"Сегодня мы вновь получили полную поддержку и подтверждение того, что сотрудничество Грузия-Евросоюз активно продолжится и углубится по все направлениям — в сферах политики, экономики, безопасности", — подчеркнул в свою очередь глава МИД Грузии.



Комитет по политике и безопасности (PSC) является постоянным органом, ответственным за общую внешнюю политику и политику безопасности согласно Договору о Европейском Союзе.















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