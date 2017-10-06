АМЮГ выявила нарушения в ходе предвыборной кампании в Грузии

06.10.2017 14:13 Грузинская неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии», выявила отдельные нарушения в ходе предвыборной кампании на выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 21 октября.



Как говорится в опубликованном на сайте организации 5 октября бюллетене, нарушения связаны с нападением на избирательный штаб, вмешательством в работу избирательной комиссии и вероятным незаконным лишением свободы.

7 сентября кандидат в мэры Телави от Лейбористской партии Николоз Вардошвили вместе с соратниками по партии и журналистами пытался войти в офис окружной избирательной комиссии и получить разъяснения от ее председателя. Суд на основании заявления председателя комиссии счел эти действия «вмешательством в работу избирательной комиссии» и наложил на кандидата штраф в размере 500 лари.



В НПО поясняют, что штраф наложен на основании статьи 911 Избирательного кодекса Грузии, которая была добавлена к кодексу в результате принятых парламентом 26 июля законодательных изменений. «Ассоциация молодых юристов» считает эту статью проблемной и говорит об этом со дня публикации изменений в Избирательный кодекс.



Аналогичное решение на основании этой же статьи Избирательного кодекса принял судья Самтредского районного суда в отношении представителя «Христиан-консервативной партии», который 1 сентября вместе с единомышленниками и журналистами попытался войти в зал, где заседала окружная избирательная комиссия.



8 сентября в Тбилиси произошел инцидент, представленный в отчете НПО как нападение на избирательный штаб кандидата в мажоритарные депутаты от «Национального движения» по Вакийскому избирательному округу Котэ Иоселиани. Со слов самого кандидата наблюдатели констатируют, что неизвестные лица забросали здание штаба камнями и кирпичами. Иоселиани обвиняет в нападении правящую партию «Грузинская мечта».





Еще один инцидент, который произошел в Телави, «Ассоциация молодых юристов» представила как «попытку вероятного незаконного лишения свободы». 5 сентября в Телави проходило представление кандидатов от правящей партии «Грузинская мечта», в котором участвовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Кандидат в Телавское муниципальное собрание от «Альянса патриотов» Лали Кбилашвили, которая ухаживает за бездомными собаками, намеревалась встретиться с премьером и пожаловаться на соседей. По ее словам, местные жители дают ее собакам отравленный корм и убивают их. Со слов Лали Кбилашвили, наблюдатели сообщают, что встретиться с премьером ей не позволили сотрудники криминальной полиции, которые силой усадили ее в машину и пытались увезти за город. По словам Кбилашвили, ей удалось бежать от криминальной полиции, после чего она позвонила в службу 112. На основании ее звонка возбуждено дело, которое расследует генеральная инспекция МВД. «Ассоциация молодых юристов» считает, что действия сотрудников криминальной полиции могут содержать признаки уголовного преступления и квалифицироваться как «незаконное лишение свободы, бесчеловечное или унизительное обращение или превышение служебных полномочий с применением или угрозой применения насилия».















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