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Парламент обсудит инициативу обязательного квотирования женщин


06.10.2017   15:06
В Парламенте Грузии проходит обсуждение законодательной инициативы, которая предусматривает установление обязательных квот для женщин в Парламенте и сакребуло (муниципальные собрания).

Законопроект, который был разработан рабочей группой по участию женщин в политике и представлен в Парламент с подписями 37 тысяч граждан, предусматривает внесение изменений в Избирательный кодекс. Согласно законопроекту, при представлении партийных списков на выборы Парламента и органов местного самоуправления, партии и избирательные блоки будут обязаны, чтобы в их списках каждый второй кандидат был бы другого пола. Кроме того, согласно инициативе, в случае досрочного прекращения депутатского мандата члена Парламента или сакребуло, избранного по пропорциональным правилам, его место займет следующий по очереди кандидат в списке того же пола.

В случае принятия законопроекта, в Парламенте следующего созыва, из избранных по пропорциональным спискам 77 депутатов половину должны составлять женщины.

Инициативу обязательного квотирования женщин 5 октября поддержал Юридический комитет Парламента. А до того, инициативу одобрили также Комитет по правам человека и Комитет по вопросам регионального развития.

Представитель правящей Грузинской мечты, председатель Юридического комитета Эка Беселия решение комитета назвала «важным».

«Я поддерживаю идею, чтобы больше женщин было в публичном пространстве, в политике и это искоренит неравенство... Я пытаюсь убедить больше мужчин, которые против этой идеи, что это хорошее решение, это нужно политическому пространству», - заявила Беселия, комментируя решение своего комитета.

Обязательное квотирование женщин поддержала представитель оппозиционного Национального движения Саломе Самадашвили. По ее словам, в случае установления квот, потребность в политиках женщинах возрастет.

«В то время, когда будет потребность, чтобы больше женщин было в политике, окажется, что в этой стране существует очень много квалифицированных женщин, которые могут занять избирательную должность», - отметила Саломе Самадашвили.

В Парламенте девятого созыва, который был избран в октябре 2016 года, из 150 депутатов 23 женщины (15,3%).

В настоящее время законодательство предусматривает финансовое поощрение для тех партий, которые введут больше женщин в свои партийные списки.

Инициативы обязательного квотирования женщин обсуждались и в Парламенте предыдущего созыва.

Законодательная инициатива, разработанная неправительственными организациями, которые работают по вопросам прав женщин, предусматривала установление 50%-ой квоты для женщин. А согласно проекту, разработанному депутатами правящей Грузинской мечты, в партийном списке каждый третий кандидат должен был быть другого пола.

Часть депутатов поддержала идею обязательного квотирования женщин. Однако, в итоге, вопрос обязательного гендерного квотирования не вышел за рамки комитетских слушаний.

Civil Georgia





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