Хидашели: Грузия хороший пример того, как уйти от кремлевских когтей

06.10.2017 15:35 Россия опасается того, что у ее границ распространяется демократия - Грузия хороший пример того, как уйти от кремлевских когтей - пишет бывший министр обороны Грузии Тина Хидашели в статье "New Europe", с заглавием "Приветствуем вас в Батуми, в эпицентре борьбы Грузии с совковым наследием".



Тина Хидашели отзывается на статью, опубликованную в "The New Yorker", в которой речь идет о текущем расследовании отношений Трампа с Россией, где в центре внимания Батуми.



"Статья не выражает какого-либо особого интереса в понимании Грузии или Батуми. В интересах всех расследование возможной преступной деятельности, но, в то же время неприемлемо пачкать весь город и страну из-за подозрений в связи с одним незаконченным бизнес проектом. Я, как грузинка, убеждена, что важно исправить наратив, представленный в "The New Yorker", и позиционировать Батуми, как сокровищницу Черного моря, какой она в действительности является. Те, кто никогда не слышал о Батуми до прочтения данной статьи, подумали бы, что Грузия серая, постсоветская страна, где очень распространена коррупция, и богатство всего региона было вложено в одну сделку недвижимости, что дает плодотворную основу для сомнительных бизнес сделок и отмывания денег. Однако уже много лет эта картина не соответствует реальности. Современная Грузия является развитым хабом для диверсифицированной иностранной инвестиции, и регионального туризма, а также успешна в борьбе с коррупцией. Разумеется, у нас есть проблемы. Наши демократические институты слабые, у нас нет конституционной стабильности. Нам нужны советы, и критика за сворачивание с домашнего задания демократизации и реформ"- пишет Хидашели.



По мнению экс-министра обороны, смехотворно думать о том, что любой иностранный инвестор в Грузии, являющийся партнером Дональда Трампа, обязательно должен быть подозрительным человеком, который старается отмывать деньги. По словам Хидашели, в действительности Грузия является блестящим примером улучшенного климата для бизнеса и инвестиции, и усиление экономики Грузии заслуга как раз таки прямой иностранной инвестиции. А также того, что были отрегулированы нормативные рамки для ведения бизнеса, был введен упрощенный налоговый режим.



"Если бы автор статьи побывал с визитом в Грузии, он бы увидел Батуми, очаровательный курортный город, где процветает туристический сектор. С 2011 года количество туристов в Батуми втрое увеличилось. В Батуми размещены пятизвездочные международные гостиничные брэнды: Hilton, Sheraton и Radisson. The New Yorker . Статья "The New Yorker" не только неправильно представляет Батуми, но и принижает работу, которую осуществила Грузия в борьбе с коррупцией, и что подтверждено международными рейтингами. Но более всего вредящим в этой статье является тот аспект, что она питает наратив России о Грузии. Несмотря на то, что Россия старается вмешаться в наше демократическое продвижение, Грузия избрала европейский путь. Наши выборы свободные и конкурентоспособные"- пишет бывший министр обороны.



По мнению Тинатин Хидашели, несмотря на это продвижение, Россия старается представить Грузию, как безуспешную историю.



"Россия опасается успешной и демократической Грузии. Она боится, что у ее границ распространяется демократия. Грузия хороший пример того, как уйти от кремлевских когтей. Представление Грузии в статье, как коррумпированной, экономически отсталой постсоветской страны, которой управляют бандиты, содействует России в том, чтобы затянуть нас назад в темноту. Процветающий туризм Батуми является примером того, что экономическая и политическая трансформация возможна"- отметила Тина Хидашели.



Она особенно призывает читателей "New Yorker", внимательней отнестись к Грузии.



"Наша большая мечта - стать членами НАТО и ЕС. Чтобы быть истинно успешными, нам необходимо больше международных партнеров, которые хотят заниматься бизнесом в Грузии, и нужны больше туристов, чтобы они видели, что Батуми, и остальная Грузия это сокровище с большим потенциалом"- говорится в статье Тины Хидашели.

















