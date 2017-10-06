Кобахидзе: Венецианская комиссия одобряет проект поправок в конституцию Грузии

06.10.2017 17:16 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Венецианская комиссия позитивно оценила проект изменений в конституцию страны. Комментируя заключение Комиссии, глава грузинского законодательного органа сравнил разработанный проект поправок «с вкусным пирожным, которое никто не хочет есть».



Кобахидзе принимает участие в пленарной сессии Венецианской комиссии, которая должна представить окончательное заключение по поводу проекта поправок.



Парламент Грузии в ходе внеочередного заседания в окончательном чтении утвердил проект обновленной конституции 26 сентября. Между тем, президент Грузии сообщил, что не подпишет законопроект и собирается воспользоваться правом вето в отношении нескольких пунктов поправок.



«Венецианская комиссия говорит, что мы приготовили очень вкусное пирожное, но его никто не хочет есть. Ответ прост, мы это вкусное пирожное приготовили не для президента и оппозиционных партий, а для населения Грузии», — сказал Кобахидзе в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.



По словам Кобахидзе, Венецианская комиссия выражает сожалению по поводу отсутствия консенсуса, однако в целом ее оценка позитивная.



«Документ очень позитивный и там признан большой прогресс, достигнутый парламентом Грузии с точки зрения конституционной реформы», — сказал Кобахидзе.



Проект поправок представляет собой обновленный вариант действующей конституции Грузии с рядом существенных изменений. Страна переходит с полупрезидентской формы правления на парламентскую. Это подразумевает отмену прямых президентских выборов и сокращение его полномочий. Вместе с тем расширяются полномочия парламента, в том числе оппозиционных фракций высшего законодательного органа.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

