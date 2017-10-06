|
Обязанности президента ПАСЕ будет исполнять Роджер Гейл
06.10.2017 18:22
В связи с отставкой президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта исполняющим обязанности президента стал вице-президент Ассамблеи Роджер Гейл.
Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, Р.Гейл будет исполняющим обязанности президента до избрания нового в ходе следующей пленарной сессии Ассамблеи.
Напомним. П.Аграмунт заявил сегодня о добровольной отставке с поста в связи с состоянием здоровья.
Таким образом, обсуждения о его смещении с поста, планировавшиеся в ходе очередной пленарной сессии ПАСЕ 9 октября в Страсбурге, не состоятся.
Отметим, очередная осенняя сессия ПАСЕ состоится в Страсбурге с 9 по 13 октября.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна