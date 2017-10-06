Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правительство Испании приняло закон, облегчающий уход компаний из Каталонии


06.10.2017   18:42
Совет министров Испании на заседании в пятницу принял закон, который облегчает перенос юридического адреса из Каталонии в другие испанские регионы. Об этом заявил на пресс-конференции министр экономики страны Луис де Гиндос, передает РИА Новости.

Этот документ предполагает упрощенную процедуру смены юридического адреса – это может отныне сделать совет директоров без созыва собрания акционеров, даже если в уставах компаний написано иное.

«Мы призываем (главу женералитета Карлеса) Пучдемона вернуться в русло закона», — заявил официальный представитель правительства, министр культуры Иньиго Мендес де Виго. После этого, по его словам, может быть начат диалог.

Это решение может облегчить смену юридического адреса одного из крупнейших банков Испании CaixaBank, собрание акционеров которого запланировано на пятницу. Новым местом прописки может стать Пальма-де-Майорка.

В четверг поменять юридическую прописку решил другой крупный банк – Sabadell – из Каталонии в Аликанте.

Ранее о планах переноса штаб-квартиры из Барселоны в Мадрид объявили биофармацевтическая компания Oryzon и телекоммуникационная компания Eurona.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Forbes считает, что стратегия туризма в Грузии оправдала себя
10 самых дорогостоящих и уникальных грузинских вин
Прокачка азербайджанской нефти по БТД в январе-сентябре сократилась на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии задействовал дипканалы в связи с посещением сирийской делегацией Абхазии
Верховный совет Абхазии осуждает визит сирийской делегации в оккупированный регион Грузии
Прив(лечение), или почему абхазская политика Грузии не работает
«Резонанси»: В Грузии опасаются возможного признания Абхазии Сирией
В Тбилиси оценивают визит сирийской делегации в Абхазию как продолжение провокационной политики России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Постанджян: Всеармянское восстание реально
Опрос: Около 59% граждан Армении связывают свое будущее с Евросоюзом
Саргсян: Россия взвалилась нам на спину
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна