Правительство Испании приняло закон, облегчающий уход компаний из Каталонии

06.10.2017 18:42 Совет министров Испании на заседании в пятницу принял закон, который облегчает перенос юридического адреса из Каталонии в другие испанские регионы. Об этом заявил на пресс-конференции министр экономики страны Луис де Гиндос, передает РИА Новости.



Этот документ предполагает упрощенную процедуру смены юридического адреса – это может отныне сделать совет директоров без созыва собрания акционеров, даже если в уставах компаний написано иное.



«Мы призываем (главу женералитета Карлеса) Пучдемона вернуться в русло закона», — заявил официальный представитель правительства, министр культуры Иньиго Мендес де Виго. После этого, по его словам, может быть начат диалог.



Это решение может облегчить смену юридического адреса одного из крупнейших банков Испании CaixaBank, собрание акционеров которого запланировано на пятницу. Новым местом прописки может стать Пальма-де-Майорка.



В четверг поменять юридическую прописку решил другой крупный банк – Sabadell – из Каталонии в Аликанте.



Ранее о планах переноса штаб-квартиры из Барселоны в Мадрид объявили биофармацевтическая компания Oryzon и телекоммуникационная компания Eurona.















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