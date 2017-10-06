Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Грузинская мечта» предлагает СМИ согласовать единый формат дебатов кандидатов в мэры Тбилиси


06.10.2017   18:57
«Грузинская мечта – Демократическая Грузия» предлагает всем основным медиа-средствам согласовать единый формат теледебатов для кандидатов в мэры Тбилиси, принять участие в котором будут иметь возможность представители всех телеканалов и все кандидаты.

Как заявил Талаквадзе на брифинге, состоявшемся в предвыборном штабе Кахи Каладзе, кандидат «Грузинской мечты» Каха Каладзе готов принять участие в общих дебатах.

«Как известно, сегодня в Грузии свободная медиа-среда и, к счастью, есть много медиа-средств, которые хотят, чтобы кандидаты приняли участие в дебатах именно на их каналах.

«Грузинская мечта - Демократическая Грузия» участвует практически во всех предвыборных медиа-форматах.
Ясно, что с приближением выборов растет интерес медиа и спрос на участие кандидатов в дебатах, особенно, в отношении кандидатов в мэры Тбилиси.

Поскольку до выборов остается мало времени, мы предлагаем всем основным медиа-средствам согласовать совместный формат, принять участие в котором будут иметь возможность представители всех телеканалов и все кандидаты и эфир будет максимально доступен зрителю.

Мы уважаем общество и медиа, и не хотим выделять какое-либо медиа-средство или кандидата в мэры.
Поэтому кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе готов участвовать только в общих дебатах, которые будут построены на принципе паритета и обеспечат равные условия для всех », - сказал Талаквадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Forbes считает, что стратегия туризма в Грузии оправдала себя
10 самых дорогостоящих и уникальных грузинских вин
Прокачка азербайджанской нефти по БТД в январе-сентябре сократилась на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии задействовал дипканалы в связи с посещением сирийской делегацией Абхазии
Верховный совет Абхазии осуждает визит сирийской делегации в оккупированный регион Грузии
Прив(лечение), или почему абхазская политика Грузии не работает
«Резонанси»: В Грузии опасаются возможного признания Абхазии Сирией
В Тбилиси оценивают визит сирийской делегации в Абхазию как продолжение провокационной политики России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Постанджян: Всеармянское восстание реально
Опрос: Около 59% граждан Армении связывают свое будущее с Евросоюзом
Саргсян: Россия взвалилась нам на спину
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна