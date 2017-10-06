«Грузинская мечта» предлагает СМИ согласовать единый формат дебатов кандидатов в мэры Тбилиси

06.10.2017 18:57 «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» предлагает всем основным медиа-средствам согласовать единый формат теледебатов для кандидатов в мэры Тбилиси, принять участие в котором будут иметь возможность представители всех телеканалов и все кандидаты.



Как заявил Талаквадзе на брифинге, состоявшемся в предвыборном штабе Кахи Каладзе, кандидат «Грузинской мечты» Каха Каладзе готов принять участие в общих дебатах.



«Как известно, сегодня в Грузии свободная медиа-среда и, к счастью, есть много медиа-средств, которые хотят, чтобы кандидаты приняли участие в дебатах именно на их каналах.



«Грузинская мечта - Демократическая Грузия» участвует практически во всех предвыборных медиа-форматах.

Ясно, что с приближением выборов растет интерес медиа и спрос на участие кандидатов в дебатах, особенно, в отношении кандидатов в мэры Тбилиси.



Поскольку до выборов остается мало времени, мы предлагаем всем основным медиа-средствам согласовать совместный формат, принять участие в котором будут иметь возможность представители всех телеканалов и все кандидаты и эфир будет максимально доступен зрителю.



Мы уважаем общество и медиа, и не хотим выделять какое-либо медиа-средство или кандидата в мэры.

Поэтому кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе готов участвовать только в общих дебатах, которые будут построены на принципе паритета и обеспечат равные условия для всех », - сказал Талаквадзе.















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