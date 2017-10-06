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В правительстве Испании извинились за избиения участников референдума в Каталонии
06.10.2017 19:08
Представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Милло принес извинения за насилие, примененное полицейскими к участникам референдума о независимости региона, который прошел 1 октября.
Милло попросил прощения у пострадавших от имени национальной полиции и гражданской гвардии. При этом он подчеркнул, что власти Каталонии призывали людей прийти на референдум несмотря на то, что Конституционный суд признал его незаконным.
Милло стал первым чиновником правительства Испании, который принес извинения в связи со столкновениями, отмечает Reuters.
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