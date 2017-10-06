Маргвелашвили: Оккупацией территорий Грузии Россия решила затормозить реформы, демократический процесс и интеграцию страны

06.10.2017 20:51 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял послов стран-членов Евросоюза. Как сообщают в администрации президента, Георгий Маргвелашвили встретился с членами Комитета Евросоюза по вопросам политики и безопасности, которые находятся в Грузии для ознакомления с текущими реформами и ситуацией в стране с точки зрения безопасности, представил детальную информацию в связи с процессом интеграции Грузии в Евросоюз, пользой соглашения о свободной торговле и вопросами безвизового режима.



«Мы все признаем, что в том, чтобы Грузия стала полноценным членом европейского процесса, видно много явных препятствий со стороны нашего северного соседа - Российской Федерации. Оккупацией территорий Грузии Россия намерилась достичь в основном одной цели - затормозить реформы, демократический процесс и интеграцию Грузии. Думаю, что с этой точки зрения единственно правильным решением было формирование политики, направленной на усиление экономических, политических, демократических процессов континента», - заявил на встрече Георгий Маргвелашвили.



Президент Грузии поблагодарил всех европейских партнеров Грузии за твердую поддержку нашей страны, а также за широко открытые для Грузии двери сотрудничества.



«Надеемся, что политика России будет открыто осуждена», - отметил Георгий Маргвелашвили.















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