Анна Долидзе : Венецианская комиссия исправляет ошибки

06.10.2017 20:59 Заключение по проекту изменений в Конституцию Грузии, которое 6 октября вынесла Венецианская комиссия, парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе называет «попыткой исправления ошибок», которые допустило парламентское большинство, утвердив однопартийный документ.



Об этом Анна Долидзе заявила сегодня, 6 октября, после окончания заседания комиссии, на котором присутствовала как представитель администрации президента.



«Окончательное заключение Венецианской комиссии отличается от предыдущего заключения тем, что в него внесены два новых замечания. А дух заключения остается прежним: комиссия сожалеет, что принят однопартийный документ и что, несмотря на усилия председателя комиссии, не была создана возможность для диалога и достижения консенсуса. Комиссия также выражает сожаление, что не зафиксирован переход на пропорциональную систему, а это должно было стать главным достижением реформы Конституции», — заявила парламентский секретарь президента.



По словам Долидзе, комиссия ожидает от парламентского большинства выполнения обещания о скором внесении в уже принятую Конституцию новых изменений.



Проект изменений в Конституцию Грузии с самого начала вызвал острые дискуссии на политической арене страны. Причиной разногласий были положения, предусматривающие отмену прямых всеобщих выборов президента, урезание полномочий президента, упразднение Совета национальной безопасности как органа при президенте Грузии, введение «бонусной» системы распределения нераспределенных мандатов (при которой отданные не прошедшим в парламент партиям мандаты полностью переходят к победившей на выборах партии), отсрочку перехода от пропорционально-мажоритарной системы выборов парламента к пропорциональной системе с 2020 года до 2024 года.



На одной стороне этого конституционного конфликта оказалась правящая партия, на другой собрались президент, весь оппозиционный спектр и неправительственный сектор. Несмотря на такие разногласия парламентское большинство, которое имеет достаточное число голосов в парламенте, сумело утвердить спорный законопроект в первом, втором, а затем и в третьем чтении. Но сразу же после окончательного утверждения проекта изменений в Конституцию председатель парламента и лидеры парламентского большинства заговорили о вето и призвали президента к диалогу, чтобы определить, к каким положениям законопроекта он его применит.



Такая встреча состоялась, и на ней лидеры большинства предложили президенту применить вето к положениям, касающимся бонусной системы распределения мандатов и запрета на формирование избирательных блоков. После встречи с правящей партией президент встретился с представителями оппозиции, после чего администрация президента заявила, что с оппозицией достигнуто соглашение о применении вето, и что оно коснется всех тех положений, против которых с самого начала выступали оппоненты авторов конституционных изменений.

Ранее сегодня председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзезаявил, что Венецианская комиссия приняла в целом позитивное заключение по утвержденному парламентом проекту изменений в Конституцию.















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