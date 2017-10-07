Шалелашвили: 1% барьер станет возможностью для всех оппозиционных партий попасть в парламент

07.10.2017 10:34 По словам депутата парламентского большинства Шоты Шалелашвили на парламентских выборах в 2020 году однопроцентный барьер станет возможностью для всех оппозиционных партий попасть в парламент. Это в конечном итоге станет основой для более широкого консенсуса.



На вопрос Front News International о конституционных поправках, Шалелашвили ответил: «Для того, чтоб в обществе не возникли разногласия, правящая команда должна предложить оппозиции 2020 году частично перейти на пропорциональную систему».



Как заявил депутат, это, конечно, требует больших ресурсов, но является необходимым для достижения единства, который даст правящей партии поддержку общества и выявит команду стремящейся к консенсусу.



«Мы уже приняли новые конституционные поправки, но так как говорят, что этот проект поддержала только одна партия, а не президент и оппозиция, нам наверно придется преодолевать вето. Для того чтобы в обществе не было разногласия, мы должны предложить оппозиционным партиям не полностью переходить на пропорциональную систему в 2020 году, а частично, то есть оставив 50 мажоритарных мандатов. Этим мы покажем оппозиции, что готовы к консенсусу. Со своей стороны оппозиция также должна приложить все усилия, чтобы принять единую, согласованную конституцию.



Что касается 1% барьера, это удобно для распределения мандатов. Прежде всего, мы привлечем много оппозиционных партий с низкими рейтингами. Если мы сделаем им 1% барьер, консенсус будет более широким, в этом отношении мы можем дать небольшим партиям возможность принять активное участие в политической жизни страны, сказав им преодолеть столь низкий барьер, означает, что все партии могут попасть в парламент. Это будет шанс для этих партий присоединиться к парламенту и тем самым избежать разногласия в обществе, достигнув желаемого консенсуса», - заявил Шалелашвили.



Что касается президентских выборов, депутат сказал, что президента в 2018 году по-прежнему будет избирать народ.



«В 2023 году по новой конституции, президента будет избирать парламент, а 2018 году по прежнему это право будет принадлежать народу. Для того, чтоб не только парламент избирал президента, предлагается подключить дополнительных 300 голосов, то есть президент будет избран 450 голосами. Хотя я думаю, что в этих 300 голосах не будет необходимости, потому что в 2020 году, когда изберут новый парламент, будет записано, что он выбирает президента, он дает полную легитимность. Народ, общество уже будут знать, что парламент изберет президента, и он предоставит ему абсолютную легитимность.



Для парламентской республики является абсолютно нормальным и приемлемым, что парламент избирает президента страны », - сказал Шалелашвили.



Парламент Грузии принял проект конституционного закона «О внесении изменений в Конституцию Грузии» в третьем чтении 26 сентября с 117 голосами.



До этого непарламентская оппозиция создала «Лидерский совет», где говорилось, что совет будет работать над планом действий оппозиции, основным приоритетом которого будут поправки в Конституцию.



«Если правящая партия сделает эти шаги и будет готова пойти на уступки, о которых я говорил, это оставит оппозицию без почвы и общественное мнение резко поменяется в пользу большинства. Созданный оппозицией совет окажется бессмысленным и они не смогут проводит акции протеста»,- заявил Шота Шалелашвили.















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