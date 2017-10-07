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Результаты новых опросов общественного мнения о восприятии ЕС в Восточных странах-соседях


07.10.2017   14:15
Почти половина (44%) всех граждан Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины положительно относятся к Европейскому союзу, по сравнению с 13%, которые воспринимают его негативно. 61% граждан считают, что отношения ЕС со своей страной хорошие, а восприятие ЕС в целом соответствует прошлогодним цифрам. Это лишь некоторые из результатов ежегодных опросов 2017 года в шести странах Восточного партнерства, недавно опубликованные проектом "Восточное соседство ЕС".

Опросы, проведенные проектом "Восточное соседство ЕС" и его партнером по опросу ACT LLC, посредством личных интервью в каждой стране оценили общее восприятие ЕС и ценности, с которыми оно связано, отношения ЕС со странами-партнерами и осведомленность о финансовой поддержке ЕС и мнениях относительно её эффективности. Они также изучили предпочтительные источники информации среди населения, о том, как они относятся к текущей ситуации в своей стране и их ожидания будущего.

Результаты опроса показывают, что по всему региону доверие к ЕС остается высоким (57%). В Грузии наблюдается рост поддержки ЕС, где 59% граждан имеют положительное мнение о нем. Эта цифра выросла на 6% по сравнению с прошлым годом и является выше, чем в других Восточных странах-соседях. 79% молдаван знают о финансовой поддержке ЕС в стране, что выше среднего уровня 53% в регионе.

Более 70% граждан региона ассоциируют ЕС с его основными ценностями: правами человека, демократией и верховенством права, гражданскими свободами и экономическим процветанием, миром, стабильностью и безопасностью.

Полные отчеты могут быть загружены для каждой отдельной страны, а также региональный обзор для региона Восточного партнерства:

Региональный обзор Восточного партнерства

Армения – отчет и информационный бюллетень

Азербайджан – отчет и информационный бюллетень

Беларусь – отчет и информационный бюллетень

Грузия – отчет и информационный бюллетень

Республика Молдова – отчет и информационный бюллетень

Украина – отчет и информационный бюллетень

Часть финансируемой ЕС программы "Открытое соседство", проект "Восточное соседство ЕС", направлен на содействие лучшему пониманию Европейского союза и его партнерских отношений с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной.






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