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Президент Грузии призвал Евросоюз к открытому осуждению России


07.10.2017   14:28
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что Россия — главное препятствие на пути Грузии к Евросоюзу, и призывает страны ЕС открыто осудить Россию.

По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Георгий Маргвелашвили заявил на встрече с послами стран-членов ЕС, которая состоялась 6 октября. Тема России и исходящих от нее «угроз и преград» была одной из главных тем этой встречи.

«Мы все признаем, что на пути к полноправному членству в европейском процессе Грузия встречает очень много явных препятствий со стороны Российской Федерации. Оккупацией территорий Грузии Россия намерена достичь единственной цели — помешать реформам, демократическому процессу и евроинтеграции Грузии», — заявил президент европейским дипломатам.

Единственным правильным решением этой проблемы Георгий Маргвелашвили назвал формирование политики, направленной на усиление на континенте экономических, политических, демократических процессов.

«Мы должны найти возможности для решения проблем с нашим соседом, который решил наказать Грузию за амбицию свободного выбора и украсть развитие Грузии», — сказал президент на встрече.

Послы 28 стран-членов ЕС, члены Комитета по политике и безопасности Совета ЕС прибыли с визитом в Грузию 5 октября. В рамках двухдневного визита они также провели встречи с премьер-министром Георгием Квирикашвили, министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, министром обороны Леваном Изория, госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили и посетили Мцхетский офис Миссии наблюдателей ЕС.

Тема России и «российской оккупации» была одним из главных вопросов, которые обсуждались на всех встречах делегации ЕС.






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