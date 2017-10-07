Квирикашвили не намерен баллотироваться в президенты Грузии

07.10.2017 14:34 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что не собирается баллотироваться в президенты в 2018 году.



"Ну что вам сказать, я всех вас приглашаю в 2021 году, когда мы завершим последний отрезок автобана через Рикоткий перевал. До этого нам надо сделать много дел, которые важны для нашего народа. Конечно, я не собираюсь баллотироваться. Еще раз говорю, что обещания которые мы дали, надо выполнить, и наша команда много работает в этом направлении", — сказал Квирикашвили в эфире Первого канала ОВГ.



Так он ответил на вопрос о том, планирует ли он участие в президентских выборах в качестве кандидата.



Президентские выборы должны пройти в Грузии осенью 2018 году. Если проект обновленной Конституции Грузии, принятый парламентом в трех чтениях не изменится, то это будут последние прямые выборы главы государства в стране.















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