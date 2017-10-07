На «Тбилисоба» будет потрачено до миллиона лари -мэр города

07.10.2017 15:43 В этом году на все мероприятия праздника «Тбилисоба» в сумме будет потрачено до миллиона лари, что на 270 000 лари меньше по сравнению с прошлым годом, - об этом мэр Тбилиси Давид Нармания заявил на обновленном проспекте Агмашенебели, где проводятся мероприятия в связи с днем города - «Тбилисоба».



«В прошлые годы мероприятия были также нагруженными, но нынешняя «Тбилисоба» отличается количеством праздников и теми новшествами, которые представлены наряду с традиционными мероприятиями. Важно, что в этом году впервые будут павильоны городов-побратимов и партнеров, где пройдет демонстрация их культуры, кухни, традиций», - сказал Давид Нармания, добавив, что мероприятия состоятся и на территории Рике.



По его словам, заключительное мероприятие – Гала-концерт, пройдет в Абанотубани, представленном в этом году впервые очень интересной концепцией.



По заявлению мэра, здесь же будут традиционно награждены почетные тбилисцы.



«...В этом году мы ожидаем беспрецедентное число гостей, которые прибыли при посредстве различных туристических компаний. Ожидаем и множество наших сограждан», - заявил Нармания.















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