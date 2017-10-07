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В Тбилиси отметят 20-летие создания ГУАМ
07.10.2017 16:23
8 октября в Тбилиси состоится специальное заседание министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.
Как сообщили «IPN» в Министерстве иностранных дел, заседание посвящено 20-летию образования ГУАМ. В честь этой юбилейной даты Тбилиси посетит делегация ГУАМ высокого уровня под руководством генсекретаря ГУАМ Алтая Эфендиева, которую примет вице-премьер, глава МИДа Грузии Михаил Джанелидзе.
В составе делегации будут министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
В рамках специального заседания будет подписное коммюнике министров иностранных дел ГУАМ.
В рамках визита члены совета министров иностранных дел стран ГУАМ встретятся с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.
Примечательно, что в 2017 году Грузия является страной-председателем ГУАМ. Приоритет председательства – обеспечение динамичного и продуктивного сотрудничества между Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой.
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