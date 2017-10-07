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Цулукиани: предвыборная кампания в Грузии проходит спокойно


07.10.2017   16:26
Предвыборная кампания перед выборами в органы местной власти в Грузии проходит в спокойной обстановке, заявила министр юстиции, глава Межведомственной комиссии для свободных и справедливых выборов Тея Цулукиани.

Межведомственную комиссию создали в июне для превенции и реагирования на нарушения госслужащими запрета на агитацию перед выборами 21 октября. Помимо Цулукиани в нее входят заместители девяти министров, заместитель главного прокурора, замглавы Службы госбезопасности, представитель Службы государственного аудита Грузии и представитель мэрии Тбилиси.

"В целом у нас спокойная предвыборная кампания, об этом говорят предварительные оценки международных организаций и оценки наших внутренних наблюдателей. Я, как председатель комиссии, хотела бы, чтобы до 21 октября госслужащие с еще большей дисциплиной сохраняли нейтралитет. Политические партии должны быть отделены от муниципальной власти, центральной власти и в целом государства", — сказала Цулукиани в эфире Первого канала ОВГ.

При этом Цулукиани отметила, что межведомственная комиссия в настоящее время изучает вопрос участия в агитации воспитателей и директоров детских садов и учителей. По ее словам, выявили несколько нарушений, на которые уже отреагировало министерство образования и науки Грузии.

Согласно избирательному законодательству, госслужащие не имеют права принимать участие в агитации при исполнении служебных обязанностей.

Выборы 64 мэров городов и районов и депутатов 64 сакребуло (муниципальных законодательных органов) пройдут в Грузии 21 октября. В них примут участие 22 партии и 5 избирательных блоков.






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