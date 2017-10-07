Глава МИД Украины 7-8 октября посетит Грузию для участия в специальном заседании ГУАМ

07.10.2017 16:39 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 7-8 октября посетит в Тбилиси (Грузия) для участия в специальном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ по случаю 20-й годовщины создания этой организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Согласно сообщению, СМИД ГУАМ проведет свое очередное и специальное, расширенное заседание, на которое приглашены высокие представители стран-партнеров ГУАМ - США и Японии. По итогам заседания будет принято совместное коммюнике и протокол заседания СМИД.



Также планируется проведение совместной пресс-конференции при участии министров иностранных дел и генерального секретаря ГУАМ.



При этом отмечается, что в рамках визита в Грузию у Павла Климкина также запланирована двусторонняя встреча с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, во время которой стороны обсудят актуальные вопросы развития украинско-грузинского стратегического партнерства, начатого 18 июля 2017 года в ходе государственного визита в Грузию президента Украины Петра Порошенко.



Специальное заседание СМИД ГУАМ проводится в рамках мероприятий председательства Грузии в организации, которое продлится до конца этого года.



Мероприятия проводятся в дни празднования Дня города Тбилиси – "Тбилисоба".















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