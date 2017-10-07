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Глава МВД Грузии поздравил победителей Всемирных игр полицейских


07.10.2017   16:47
Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили поздравил сотрудников ведомства, победивших на Всемирных играх полицейских и пожарных, проходивших в августе в Лос-Анджелесе.

В соревнованиях принимали участие несколько тысяч действующих и бывших полицейских из 80 стран мира. Грузию на Играх представляла команда из 11 человек. Грузинские полицейские завоевали шесть золотых и восемь серебряных медалей в пяти спортивных дисциплинах.

Мгебришвили наградил победителей медалями «За особые заслуги».

«Я рад, что мы достигли такого успеха… Мы так достойно выступили на этих Играх, и весь мир узнал, что мы на высоте и можем состязаться с представителем любой страны, вне зависимости от того, откуда он будет. Министерство внутренних дел является одним из ведомст, которое активно проводит популяризацию здорового образа жизни, и мы это еще раз доказали нашими золотыми и серебряными медалями», — сказал Мгебришвили на встрече.

Обладателями золотых медалей по вольной борьбе стали Иосиф Хуцишвили, Лука Куртанидзе и Белдух Гавашелишвили, по тяжелой атлетике — Леван Гилигашвили и Васил Миндорашвили, по плаванию — Георгий Самарганишвили.

Сразу четыре серебряных медали удалось завоевать Георгию Бердзенишвили в соревновании по плаванию. В боксе обладателем серебра стал Эдуард Имерлишвили, тяжелой атлетике — Коба Кобахидзе, дзюдо — Нодар Мчедлишвили и Алекси Давиташвили.

Всемирные игры полицейских и пожарных проводятся раз в два года в разных странах.






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