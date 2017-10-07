Нармания: «Тбилисоба-2017» посетит беспрецедентное количество иностранных гостей

07.10.2017 18:11



Праздник «Тбилисоба» ежегодно посещают тысячи людей. Это один из самых любимых праздников для жителей грузинской столицы. В этом году «Тбилисоба» отмечают 7 и 8 октября.



«В этом году мы ждем беспрецедентное количество гостей, которые приехали посредством различных туристических компаний. Также из городов-побратимов Тбилиси и городов—партнеров к нам приехали порядка 50 гостей», — сказал Нармания в эфире телеканала «Имеди».



Мэр города отметил, что празднование «Тбилисоба 2017» обойдется примерно в 1 миллион лари (более 400 тысяч долларов).



Праздник «Тбилисоба» отмечают ежегодно в октябре. Центром празднеств, уже по традиции, стала историческая часть Тбилиси – парк Рике, Легвтахеви, площадь Европы, Майдан, мост Метехи, сад Ильи и обновленная часть проспекта Давида Агмашенебели – «Новый Тифлис».



В течение двух дней на всех локациях проходят концерты, выставки, дегустации, веселые соревнования и другие развлекательные мероприятия для детей и взрослых.



С подробной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться



Праздничные мероприятия по случаю дня города Тбилиси – «Тбилисоба» в этом году посетит беспрецедентное количество иностранных гостей, заявил столичный мэр Давид Нармания.Праздник «Тбилисоба» ежегодно посещают тысячи людей. Это один из самых любимых праздников для жителей грузинской столицы. В этом году «Тбилисоба» отмечают 7 и 8 октября.«В этом году мы ждем беспрецедентное количество гостей, которые приехали посредством различных туристических компаний. Также из городов-побратимов Тбилиси и городов—партнеров к нам приехали порядка 50 гостей», — сказал Нармания в эфире телеканала «Имеди».Мэр города отметил, что празднование «Тбилисоба 2017» обойдется примерно в 1 миллион лари (более 400 тысяч долларов).Праздник «Тбилисоба» отмечают ежегодно в октябре. Центром празднеств, уже по традиции, стала историческая часть Тбилиси – парк Рике, Легвтахеви, площадь Европы, Майдан, мост Метехи, сад Ильи и обновленная часть проспекта Давида Агмашенебели – «Новый Тифлис».В течение двух дней на всех локациях проходят концерты, выставки, дегустации, веселые соревнования и другие развлекательные мероприятия для детей и взрослых.С подробной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь











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