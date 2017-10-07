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Ангела Меркель готова сформировать правительство вместе с «зелеными» и либералами


07.10.2017   19:59
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее политический блок Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) готов вести переговоры о формировании правительства с «зелеными» и со Свободной демократической партией Германии (СвДП), передает ТАСС.

«Такое правительство, если оно будет сформировано, чего лично мне бы хотелось, станет свидетелем стремительных перемен», - сказала канцлер, выступая с речью перед представителями Молодежного союза Германии в Дрездене.

Коалиция блока ХДС/ХСС, «зеленых» и СвДП фактически стала единственным возможным вариантом создания нового правительства ФРГ после того, как в оппозицию после парламентских выборов ушли социал-демократы во главе с Мартином Шульцем.






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