Ангела Меркель готова сформировать правительство вместе с «зелеными» и либералами

07.10.2017 19:59 Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее политический блок Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) готов вести переговоры о формировании правительства с «зелеными» и со Свободной демократической партией Германии (СвДП), передает ТАСС.



«Такое правительство, если оно будет сформировано, чего лично мне бы хотелось, станет свидетелем стремительных перемен», - сказала канцлер, выступая с речью перед представителями Молодежного союза Германии в Дрездене.



Коалиция блока ХДС/ХСС, «зеленых» и СвДП фактически стала единственным возможным вариантом создания нового правительства ФРГ после того, как в оппозицию после парламентских выборов ушли социал-демократы во главе с Мартином Шульцем.















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