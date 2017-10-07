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Глава МИД Азербайджана посетит Грузию
07.10.2017 20:00
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 8 октября совершит рабочий визит в Грузию.
Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, целью визита является участие в совещании Совета министров иностранных дел стран-участниц ГУАМ, посвященном 20-летию создания организации.
В ходе визита запланированы выступление Э.Мамедъярова на совещании и ряд двусторонних встреч.
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