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Выборы нового главы ПАСЕ пройдут 9 октября
07.10.2017 20:02
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выберет нового главу в понедельник 9 октября, предложены две кандидатуры, говорится в сообщении пресс-службы ассамблеи, передает РИА Новости.
«В соответствии с правилами процедуры ассамблеи председатель будет избран тайным голосованием на открытии сессии ПАСЕ в Страсбурге в понедельник, 9 октября»,- говорится в сообщении.
Отмечается, что после отставки в пятницу Педро Аграмунта на пост председателя ПАСЕ были предложены кандидатуры Стеллы Кириакидес с Кипра и Эмануэлиса Зингериса из Литвы.
По данным ПАСЕ, новый глава ассамблеи останется на своем посту до открытия следующей очередной сессии в Страсбурге 22-26 января 2018 года.
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