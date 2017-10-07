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Кобахидзе: В Грузии сложная ситуация- самая популярная оппозиционная партия имеет максимум 15%-ный рейтинг


07.10.2017   21:25
Реально в Грузии сложная ситуация с той точки зрения, что самая популярная оппозиционная партия имеет максимум 15%-й рейтинг, - об этом в эфире телекомпании «Имеди» заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, оценивший изменения в Конституции.

Согласно заявлению председателя парламента, по новой редакции Конституции, права оппозиции в парламентской и политической жизни расширяются.

«Оппозиция в Грузии нуждается в усилении. Одной из главнейших целей этих конституционных изменений является усиление оппозиции. Это происходит на основании расширения прав оппозиции в парламентской и политической жизни в общем. С такой оппозицией, естественно, невозможна будет консолидация политической системы. Оппозиция должна быть усилена, и одним из главных достижений новой редакции сегодняшней Конституции является то, что она усиливает вес оппозиции в политической жизни», - заявил Ираклий Кобахидзе.






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