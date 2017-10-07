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Против главы МВД Каталонии выдвинуты обвинения в заговоре против государства
07.10.2017 22:45
Главу каталонской полиции Жозепа Ллуиса Траперо судят за заговор против государства. Против него выдвинуты обвинения в невыполнении обязанностей по охране сотрудников национальной полиции Испании от участников протестов перед референдумом о независимости.
Слушания проходят в национальном уголовном суде в Мадриде.
По делу также проходят два главных активиста движения за независимость региона и сотрудник каталонской полиции, передает BBC News.
Всем им грозит до 15 лет заключения.
Издание El Pais назвало обвинения экстраординарными в современной истории демократии в Испании и неслыханными со времен диктатуры Франко.
Ранее представитель Мадрида в Каталонии Энрик Мильо извинился за чрезмерную жестокость полиции в день референдума 1 октября. Более 90% голосовавших поддержали отделение от Испании. Голосование проходило в тяжелых условиях противостояния с полицией Испании, пострадали почти 900 человек.
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