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Против главы МВД Каталонии выдвинуты обвинения в заговоре против государства


07.10.2017   22:45
Главу каталонской полиции Жозепа Ллуиса Траперо судят за заговор против государства. Против него выдвинуты обвинения в невыполнении обязанностей по охране сотрудников национальной полиции Испании от участников протестов перед референдумом о независимости.

Слушания проходят в национальном уголовном суде в Мадриде.

По делу также проходят два главных активиста движения за независимость региона и сотрудник каталонской полиции, передает BBC News.

Всем им грозит до 15 лет заключения.

Издание El Pais назвало обвинения экстраординарными в современной истории демократии в Испании и неслыханными со времен диктатуры Франко.

Ранее представитель Мадрида в Каталонии Энрик Мильо извинился за чрезмерную жестокость полиции в день референдума 1 октября. Более 90% голосовавших поддержали отделение от Испании. Голосование проходило в тяжелых условиях противостояния с полицией Испании, пострадали почти 900 человек.






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