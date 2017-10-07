Саакашвили советует Порошенко пересадить «своих любимых друзей»

07.10.2017 23:05 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал что нужно сделать президенту Украины Петру Порошенко, дабы нормализовать ситуацию в стране. Об этом стало известно из прямого эфира телеканала NewsOne.



"У нас в стране 17% инфляции, у нас доверие ко всем ядрам власти менее 10%, у нас есть все признаки политического и экономического кризиса", - заявил Саакашвили.



Экс-президент Грузии привел несколько пунктов, которые могут изменить эту ситуацию. Он также добавил, что Порошенко может сделать их "хоть сегодня".



"Пересадить своих любимых друзей, а это: Ахметов, Медведчук, Кононенко, Березенко, Гладковский и все остальные. Второе - это сделать так, чтобы поменять избирательную комиссию - убрать Охендовского и не допустить тех же ошибок, что и Ющенко, который оставил Кивалова. И поменять всю избирательную систему", - сказал он.



Саакашвили также добавил, что 17 октября он прибудет в Киев и покажет действующей власти, что у народа есть требования.



Глава парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния заявил «Эху Кавказа», что Абхазия готова признать независимость Каталонии, после того как парламент Каталонии провозгласит независимость. Он подчеркнул, что это «волеизъявление народа, можно признавать его или не признавать, но это факт, который свершился».

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

