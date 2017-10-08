ЦИК Грузии изучит заявления Андрея Шевченко на предмет возможной агитации в поддержку Каладзе

08.10.2017 12:47 Центральная избирательная комиссия Грузии изучит заявление футболиста Андрея Шевченко на предмет возможной незаконной агитации в поддержку кандидата на пост мэра Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе.



Главный тренер сборной Украины Шевченко принимал участие в товарищеском матче звезд мирового футбола, организованного в Тбилиси Федерацией футбола Грузии для сбора средств на восстановление пострадавшего от пожара Боржомского леса.



Уже после матча Шевченко пожелал Каладзе успехов на выборах, и выразил уверенность, что он будет хорошим мэром Тбилиси.



«Председатель ЦИК, исходя из своей компетенции, изучит вопрос и, исходя из законодательства, примет соответствующее решение. Эта тяжба на предмет административного нарушения, и для этого предусмотрен месяц, но ЦИК максимально попытается изучить этот вопрос в кратчайшие сроки и осуществить предусмотренные законом мероприятия», — сказала спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе журналистам.



Заявление Шевченко на предмет возможной агитации потребовала изучить авторитетная неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии». Поскольку речь идет об административном нарушении, украинскому футболисту грозит штраф размером 2000 лари (около 800 долларов).



Матч звезд футбола состоялся менее чем за месяц до выборов в местные органы власти в Грузии – 24 сентября. Большинство участников встречи являлись друзьями бывшего вице-премьера правительства Грузии Кахи Каладзе, который до 2012 года выступал за итальянский клуб «Милан». Каладзе, который баллотируется на пост столичного мэра, также принимал участие в благотворительном матче.

За несколько дней до матча сразу несколько НПО заявили, что участие Каладзе во встрече может расцениваться как нарушение избирательного законодательства.



Выборы 64 мэров городов и районов, а также депутатов 64 сакребуло (муниципальных законодательных органов) пройдут в Грузии 21 октября. В них примут участие 22 партии и 5 избирательных блоков.















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