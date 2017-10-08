В Грузии проходит встреча глав МИД стран ГУАМ

08.10.2017 13:00 В воскресенье в Грузии проходит специальная встреча министров иностранных дел стран ГУАМ по случаю 20-летия организации, говорится в сообщении МИД Грузии в Twitter.



На встрече принимают участие главы МИД Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы, а также генеральный секретарь организации Алтай Эфендиев.















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