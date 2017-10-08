Испания может отменить автономию Каталонии за сепаратизм

08.10.2017 13:33 Премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал предотвратить независимость региона Каталония. "Испания не будет разделенной, а национальное единство будет сохранено, - заявил Рахой в интервью испанской газете El Pais. - Мы используем все доступные законодательные инструменты, чтобы это сделать".



В ответ на вопрос, может ли это означать использование 155 статьи конституции, которая позволит правительству ограничить каталонскую автономию, Рахой ответил, что "не исключает никаких законных методов", передает «Немецкая волна».



Рахой исключил переговоры с Барселоной за участия посредников и призвал умеренных сторонников независимости прекратить объединяться с радикалами.



Накануне, 7 октября, тысячи испанцев в белой одежде без партийной символики собрались под стенами ратуши в Мадриде, Барселоне, Сарагосе, Севилье и Бильбао. Под слоганом "можем ли мы поговорить?" демонстранты выступали за диалог между центральным правительством и каталонскими сепаратистами. В Мадриде в то же время состоялся большой митинг сторонников единства Испании, организованный националистами. По официальным данным, в нем приняли участие "до 50 тысяч человек". В полдень 8 октября митинг сторонников испанского единства должен состояться в Барселоне. Напомним, 1 октября в Каталонии провели референдум, на котором, по данным местных властей, около 90 процентов проголосовавших поддержали независимость региона от Испании. При этом явка составила всего 42 процента, поскольку противники независимости бойкотировали референдум. Мадрид считает нелегитимным голосование. Лидер Каталонии Карлес Пучдемон обещает провозгласить независимость в понедельник, 9 октября.



УНИАН











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