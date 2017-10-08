Джеймс Аппатурай посетит Грузию 10 октября

08.10.2017 15:23 Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай посетит Грузию 10 октября, сообщает Первый канал ОВГ.



В рамках визита, Аппатурай примет участие в конференции обороны и безопасности, которая состоится в Батуми.



Кроме того, запланирована встреча спецпредставителя с президентом Георгием Маргвелавшили, с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, и с другими представителями грузинского правительства.















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