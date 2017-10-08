Членам «Европейской Грузии» угрожали оружием в Телави

08.10.2017 17:34 По заявлению кандидата в мэры Телави от «Европейской Грузии» Лелы Ментешашвили, сегодня неизвестный угрожал применением оружия членам их партии.



«В офисе были кандидаты в главы управ, когда с улицы послышался шум и крики. Выглянув, они увидели, что кричал человек, сидевший в автомобиле. Затем он же стал угрожать огнестрельным оружием одному из кандидатов», - отметила Ментешашвили.



В МВД Грузии заявляют, что личность угрожавшего установлена и проводятся следственные мероприятия. Также отмечается, что был проведен обыск и изъят игрушечный пистолет.















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