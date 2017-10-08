|
Членам «Европейской Грузии» угрожали оружием в Телави
08.10.2017 17:34
По заявлению кандидата в мэры Телави от «Европейской Грузии» Лелы Ментешашвили, сегодня неизвестный угрожал применением оружия членам их партии.
«В офисе были кандидаты в главы управ, когда с улицы послышался шум и крики. Выглянув, они увидели, что кричал человек, сидевший в автомобиле. Затем он же стал угрожать огнестрельным оружием одному из кандидатов», - отметила Ментешашвили.
В МВД Грузии заявляют, что личность угрожавшего установлена и проводятся следственные мероприятия. Также отмечается, что был проведен обыск и изъят игрушечный пистолет.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна