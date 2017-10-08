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В Барселоне проходит многотысячная демонстрация в поддержку единства Испании
08.10.2017 17:41
Десятки тысяч человек вышли на улицы Барселоны, выступая против независимости Каталонии от Испании, передает в воскресенье телерадиокорпорация Би-би-си.
По ее данным, многие митингующие несут в руках как испанские, так и каталонские флаги. Помимо этого, демонстранты выкрикивают лозунги "Я - испанец" и "Каталония - это Испания".
Накануне демонстрации в поддержку единства Испании прошли и в других городах страны, в том числе в Мадриде.
Ранее в воскресенье премьер Испании Мариано Рахой заявил, что испанское правительство не допустит отделения Каталонии от страны и сделает все для сохранения национального единства.
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.
Мадрид объявил, что не намерен вести переговоры с Барселоной из-за того, что считает этот референдум нелегитимным.
Несмотря на это, местные политики, которые выступают за независимость региона, собираются в понедельник 9 октября начать пленарную сессию парламента Каталонии для обсуждения последствий референдума.
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