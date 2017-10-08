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Премьер Грузии встретился с главами МИД стран-членов ГУАМ


08.10.2017   20:40
Связи между странами-членами ГУАМ развиваются. ГУАМ играет значимую роль в расширении связей между странами-членами организации и странами-партнерами,а также в развитии регионального сотрудничества.” Об этом сказал премьер-министр Грузии Георги Квирикашвили во время встречи с главами МИД стран-членов ГУАМ.

Глава правительства отметил, что празднование юбилейных мероприятий, приуроченных к 20-летию организации в Грузии, это знаковое событие.

"Благодаря совместному сотрудничеству Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы связи в области экономики, политики, культуры, туризма в регионе расширились. В дальнейшем Грузия заинтересована еще в большем развитии этих связей и поэтому готова приложить все усилия."

Поблагодарив за организацию мероприятия на высшем уровне, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров подчеркнул важность сотрудничества не только в двухстороннем порядке, но и в рамках международных организаций.

На встрече министры обменялись мнениями по многим вопросам в том числе о двухстороннем и многостороннем сотрудничестве, региональных конфликтах, неприкосновенности территориальной целостности, региональных проектах и т.д.






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