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«Грузинская мечта»: Ни один сотрудник детских садов не получает от «Грузинской мечты» партийного задания


09.10.2017   10:59
Партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» отрицает использование административного ресурса учреждений дошкольного воспитания в избирательных целях.

«Хотим прокомментировать распространившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что якобы «Грузинская мечта – демократическая Грузия» использует административный ресурс учреждений дошкольного воспитания в избирательных целях.

Напомним, что в 2012 году в Грузии закончилось то время, когда между партийными ресурсом правящей силы и административным ресурсом была стерта всяческая грань. Особенно возмутительным при прежних властях было политизирование тех учреждений, функцией которых является забота о воспитании и образовании детей. Деполитизация публичных учреждений, в том числе и учреждений дошкольного воспитания является заслугой «Грузинской мечты – демократической Грузии» и мы особо дорожим этим достижением.

Подчеркиваем, что ни один сотрудник детских садов не получает от «Грузинской мечты» партийного задания, которое подразумевает поддержку их партии с использованием служебных полномочий. Есть отдельные случаи, когда сотрудники детских садов являются партийными активистами, что является их конституционным правом. Но они участвуют в предвыборной кампании не как сотрудники учреждений дошкольного воспитания, а в рамках и в соответствии с партийным статусом. Вместе с тем, они осуществляют соответствующие действия в нерабочие часы.

«Грузинская мечта – демократическая Грузия» продолжит заботиться о защите принципа политического нейтралитета публичных служб и подтверждает готовность реагировать на любые отклонения от этого принципа. Кроме этого, мы готовы активно сотрудничать со всеми нейтральными наблюдателями для изучения каждого факта возможного нарушения этого принципа», - отмечается в заявлении партии.






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